Главный тренер «Челси» Мареска объяснил отсутствие игровой практики у Мудрика

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о недостатке игрового времени у украинского вингера команды Михаила Мудрика.

«Я не думаю, что это недостаток уверенности. Нужно принять его таким, какой он есть. Надеюсь, Мудрик сможет получить игровое время и выступить лучше», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в € 35 млн.

В сезоне-2024/2025 Мудрик провёл за «Челси» всего два матча в АПЛ. При этом в обеих встречах он выходил лишь на замену примерно на 30 минут игрового времени.

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