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Оливейра: у нас могли быть разногласия с Соболевым, когда он не выступал за «Зенит»

Оливейра: у нас могли быть разногласия с Соболевым, когда он не выступал за «Зенит»
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Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об адаптации российского нападающего Александра Соболева.

«Российским игрокам не нужно много времени на адаптацию, потому что они говорят на родном языке. В «Зените» много ребят, с которыми он уже был знаком. Понятно, что он давно не играл и обстоятельства его перехода были не самыми простыми, но он член нашей команды и достаточно простой парень. Да, когда он не выступал за «Зенит», у нас могли быть с ним разногласия, но сейчас мы дружим», — сказал Оливейра в эфире программы «8–16» на «Матч Премьер».

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2027 года.

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