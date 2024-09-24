Оливейра: у нас могли быть разногласия с Соболевым, когда он не выступал за «Зенит»

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об адаптации российского нападающего Александра Соболева.

«Российским игрокам не нужно много времени на адаптацию, потому что они говорят на родном языке. В «Зените» много ребят, с которыми он уже был знаком. Понятно, что он давно не играл и обстоятельства его перехода были не самыми простыми, но он член нашей команды и достаточно простой парень. Да, когда он не выступал за «Зенит», у нас могли быть с ним разногласия, но сейчас мы дружим», — сказал Оливейра в эфире программы «8–16» на «Матч Премьер».

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2027 года.

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