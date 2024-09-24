Слишкович раскритиковал решение арбитра удалить Маухуба в матче «Спартак» — «Динамо»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался по поводу судейства в матче 9-го тура чемпионата России между красно-белыми и московским «Динамо» (2:2). Напомним, арбитр встречи Сергей Иванов удалил форварда бело-голубых Эль-Мехди Маухуба.

«Здесь проблема в первой карточке. Ты даёшь две желтые за что? Первая — игра рукой, а потом попробовал симулировать. Может быть, если бы в первом эпизоде был какой-то фол, а потом ты даёшь за симуляцию, мы бы не так говорили, а получилось, что человек получил две желтые карточки не за что. Я тоже не согласен. Не можешь ты оставить команду вдесятером, если человек упал. Игрок должен просить пенальти, но я не видел, чтобы он просил его. Остаётся большой вопрос», — сказал Слишкович в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

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