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Слишкович раскритиковал решение арбитра удалить Маухуба в матче «Спартак» — «Динамо»

Слишкович раскритиковал решение арбитра удалить Маухуба в матче «Спартак» — «Динамо»
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Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался по поводу судейства в матче 9-го тура чемпионата России между красно-белыми и московским «Динамо» (2:2). Напомним, арбитр встречи Сергей Иванов удалил форварда бело-голубых Эль-Мехди Маухуба.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Здесь проблема в первой карточке. Ты даёшь две желтые за что? Первая — игра рукой, а потом попробовал симулировать. Может быть, если бы в первом эпизоде был какой-то фол, а потом ты даёшь за симуляцию, мы бы не так говорили, а получилось, что человек получил две желтые карточки не за что. Я тоже не согласен. Не можешь ты оставить команду вдесятером, если человек упал. Игрок должен просить пенальти, но я не видел, чтобы он просил его. Остаётся большой вопрос», — сказал Слишкович в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

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