Слишкович: лучше отдать деньги Барко, чем положить их в банк

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о выступлениях полузащитника московской команды Эсекьеля Барко.

«Мне кажется, что в моменте атаки «Спартак» зависим от Барко. Видно, когда мяч у Умярова или Зобнина, Медины, они ищут Барко.

Для меня Барко отличный игрок. Он делает большую разницу. Лучше дать деньги Барко, чем положить в банк, потому что он не потеряет ни деньги, ни мяч. Я не вспомню за 9 туров игрока, который отобрал у него мяч», — сказал Слишкович в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, 25-летний Эсекьель Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля 2024 года за € 14 млн. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2024/2025 Барко провёл за московский клуб 10 матчей во всех турнирах. Он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Самые титулованные футбольные клубы России: