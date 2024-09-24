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Слишкович: у «Зенита» есть менталитет чемпиона

Слишкович: у «Зенита» есть менталитет чемпиона
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Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о выступлении петерубргского «Зенита» в текущем сезоне.

«У «Зенита» есть менталитет чемпиона. Они шесть лет подряд выигрывают чемпионат — это психология. Приходит момент, когда у клуба, игроков и у тренера появляется чемпионский менталитет. Бывают матчи, когда, может быть, ты играешь не так хорошо или не заслужил победу, ты выигрываешь, потому что у тебя такой менталитет», — сказал Слишкович в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам девяти туров РПЛ первое место занимает «Зенит», набравший 23 очка.

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