Форвард «Факела»: в первом тайме у «Зенита» не было ни одного момента

Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал поражение команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Плохие впечатления, потому что проиграли. Если говорить по игре, то первый тайм образцово‑показательный, так и надо играть против «Зенита» у него дома. Потому что всё получалось. В первом тайме у «Зенита» не было ни одного момента. Мы здорово выбегали в атаку. Кроме пенальти, у нас были еще моменты, чтобы забить.

Во втором тайме, наверное, залетел не самый логичный гол, потому что был рикошет и еще что‑то. Потом уже усталость сказалась, потому что тяжело, конечно, обороняться весь матч», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 23 очка. «Факел» занимает последнее место, записав в свой актив пять очков.

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