Круговой отреагировал на слова Глушенкова про сборную России

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова про сборную России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по петербургскому клубу, чем сыграть за национальную команду в товарищеском матче.

«Мы не зря съездили во Вьетнам, это большой опыт. Посетили новую страну, захватили тайфун «Яги», ни разу не видел такое. Считаю, что это что-то необычное, новый климат», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».

Напомним, Глушенков пополнил состав сине-бело-голубых в летнее трансферное окно, покинув московский «Локомотив». В нынешнем сезоне Максим Глушенков провёл за «Зенит» восемь матчей, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.

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