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Ловчев рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче с «Динамо»

Ловчев рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче с «Динамо»
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Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался об упущенной победе «Спартака» в матче 9-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2). «Спартак», играя в большинстве, пропустил гол на 90+4-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Тут и тренер обязан был подсказать: нужно было держать мяч, играть в квадрат с учетом того, что было на одного футболиста больше. А «Спартак» все равно лез атаковать, оголял тылы, и в итоге мог даже проиграть. Это футбольная мудрость, которой у «Спартака» в этой игре не было», — приводит слова Ловчева ТАСС.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

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