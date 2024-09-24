Ловчев рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче с «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался об упущенной победе «Спартака» в матче 9-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2). «Спартак», играя в большинстве, пропустил гол на 90+4-й минуте.

«Тут и тренер обязан был подсказать: нужно было держать мяч, играть в квадрат с учетом того, что было на одного футболиста больше. А «Спартак» все равно лез атаковать, оголял тылы, и в итоге мог даже проиграть. Это футбольная мудрость, которой у «Спартака» в этой игре не было», — приводит слова Ловчева ТАСС.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

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