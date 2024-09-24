Тренер «Зенита» рассказал, как клуб может использовать Глушенкова с Лусиано и Соболевым

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, как клуб будет использовать полузащитника Максима Глушенкова после перехода в клуб нападающих Лусиано и Александра Соболева.

«Всё зависит от того, против кого мы будем играть и какой системы. Если будем играть против низкого блока, то можем использовать его чуть ниже. Также мы можем ставить его на позицию «десятки», как и «ложной девятки» или использовать его на флангах. Всё зависит от нашей готовности в недельном цикле и соперника, но мы хотим быть вариативными в атаке. И сейчас «Зенит» за счет Глушенкова, Соболева и Лусиано может варьировать свою игру. Мы теперь можем играть в атаке как с «тремя башнями», как и, скажем так, с маленькими «гномами», поставив Педро, Глушенкова и Артура», — сказал Оливейра в эфире программы «8–16» на «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Максим Глушенков провёл за «Зенит» восемь матчей, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу. На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 23 очка.

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