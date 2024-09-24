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В «Зените» дали оценку летней трансферной кампании клуба

В «Зените» дали оценку летней трансферной кампании клуба
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Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что он остался доволен летней трансферной кампанией петербургского клуба.

«Всегда есть варианты усиления, но все те игроки, которые перешли к нам, неплохо себя проявляют. Всегда можно быть лучше, но мы довольны», — сказал Оливейра в эфире «Матч Премьер».

В летнее трансферное окно состав сине-бело-голубых пополнили нападающие Александр Соболев, Лусиано Гонду и Максим Глушенков, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также вратарь Евгений Латышонок. Защитник Ванья Дркушич также подписал контракт с сине-бело-голубыми, однако отправился в аренду в сербскую «Црвену Звезду». Французский форвард Вильсон Изидор был выкуплен у московского «Локомотива», сезон-2024/2025 футболист проведёт в составе английского «Сандерленда».

По итогам девяти туров РПЛ первое место занимает «Зенит», в активе команды Сергея Семака 23 очка.

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