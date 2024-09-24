В «Зените» дали оценку летней трансферной кампании клуба

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что он остался доволен летней трансферной кампанией петербургского клуба.

«Всегда есть варианты усиления, но все те игроки, которые перешли к нам, неплохо себя проявляют. Всегда можно быть лучше, но мы довольны», — сказал Оливейра в эфире «Матч Премьер».

В летнее трансферное окно состав сине-бело-голубых пополнили нападающие Александр Соболев, Лусиано Гонду и Максим Глушенков, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также вратарь Евгений Латышонок. Защитник Ванья Дркушич также подписал контракт с сине-бело-голубыми, однако отправился в аренду в сербскую «Црвену Звезду». Французский форвард Вильсон Изидор был выкуплен у московского «Локомотива», сезон-2024/2025 футболист проведёт в составе английского «Сандерленда».

По итогам девяти туров РПЛ первое место занимает «Зенит», в активе команды Сергея Семака 23 очка.

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