Стало известно, какие позиции мадридский «Реал» намерен усилить за счёт трансферов

Мадридский «Реал» планирует изучить варианты для подписания, доступные на позиции полузащитника и центрального защитника. Об этом сообщает испанский журналист Маттео Моретто в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сейчас руководство клуба изучает рынок и ищет лучшие варианты, чтобы во время трансферного окна усилить команду.

Напомним, недавно стало известно, что «сливочные» хотят приобрести 21-летнего защитника из «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба летом 2025 года.

Сейчас мадридский «Реал» находится на втором месте в таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 14 очков. Следующая игра «сливочных» состоится в рамках 7-го тура Примеры с «Алавесом».