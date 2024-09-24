Дзюба, Батраков и Медина — в сборной 9-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 9-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива» — два футболиста. По одному представителю у «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Краснодара», ЦСКА, «Химок», «Рубина», «Акрона» и махачкалинского «Динамо». Тренером символической сборной мы выбрали Марцела Личку («Динамо»).

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Центральные защитники: Егор Тесленко («Рубин»), Идар Шумахов («Динамо» Махачкала), Александр Филин («Химки»).

Полузащитники: Хесус Медина («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Алексей Батраков («Локомотив»), Лусиано Гонду («Зенит»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Артём Дзюба («Акрон»).

Главный тренер: Марцел Личка («Динамо» Москва).