Экс-тренер «Барселоны» Хави отказался возглавить «Рому» после увольнения Де Росси

Итальянская «Рома» контактировала с несколькими тренерами после увольнения Даниэле де Росси, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, речь идет о Стефано Пиоли, Хави и Франческо Фариоли из «Аякса». Все они отказали римлянам. В итоге «Рому» возглавил Иван Юрич, под руководством которого команда выиграла свой первый матч с «Удинезе» (3:0).

Хави занимал должность главного тренера сине-гранатовых с ноября 2021 года по 24 мая 2024 года. Стефано Пиоли несколько дней назад возглавил саудовский «Аль-Наср».

На данный момент «Рома» занимает 10 место в Серии А, набрав шесть очков в шести турах.

У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181