Хаби Алонсо оказался недоволен игрой «Байера» в победном матче с «Вольсфбургом»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:3) в матче Бундеслиги.

«С одной стороны, я рад победе. С другой стороны, я недоволен нашей игрой, особенно в первом тайме. Вторую половину мы провели лучше.

В общем, мы показали не лучший футбол. Нужно проанализировать игру и добавить – впереди два топ-матча», – приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

28 сентября «Байер» сыграет в Мюнхене против «Баварии» в чемпионате, а 1 октября будет принимать «Милан» в рамках Лиги чемпионов.

На данный момент «Байер» идёт вторым в чемпионате Германии, отставая от «Баварии» на три очка.

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