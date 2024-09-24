Хаби Алонсо оказался недоволен игрой «Байера» в победном матче с «Вольсфбургом»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:3) в матче Бундеслиги.
«С одной стороны, я рад победе. С другой стороны, я недоволен нашей игрой, особенно в первом тайме. Вторую половину мы провели лучше.
В общем, мы показали не лучший футбол. Нужно проанализировать игру и добавить – впереди два топ-матча», – приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.
28 сентября «Байер» сыграет в Мюнхене против «Баварии» в чемпионате, а 1 октября будет принимать «Милан» в рамках Лиги чемпионов.
На данный момент «Байер» идёт вторым в чемпионате Германии, отставая от «Баварии» на три очка.
«Байер» обыграл «Рот-Вайсс Эс» в товарищеском матче