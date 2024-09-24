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«Барселона» сделала заявление после операции Марка-Андре тер Штегена

«Барселона» сделала заявление после операции Марка-Андре тер Штегена
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«Барселона» объявила, что голкипера команды Марка-Андре тер Штегена успешно прооперировали. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

«Игрок первой команды Марк-Андре тер Штеген ​​успешно перенёс операцию на сухожилии надколенника в правом колене, которую провёл доктор Жоан Карлес Монльяу под наблюдением медицинской службы ФК «Барселона» в госпитале Барселоны. Он не сможет выйти на поле до тех пор, пока полностью не выздоровеет», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в матче 6-го тура против «Вильярреала» (5:1) игрок получил разрыв сухожилия надколенника правого колена.

По данным различных СМИ, примерный срок восстановления может составить 7-8 месяцев. В текущем сезоне тер Штеген сыграл 495 минут, пропустил 5 голов и 1 матч провел «на ноль».

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