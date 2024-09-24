Хосеп Гвардиола высказался о травме Кевина Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроке восстановления полузащитника команды Кевина де Брёйне от повреждения.

«Не думаю, что эта травма будет долговременной для Кевина де Брёйне. Я не скажу ничего о его участии в матче с матче с «Уотфордом» и не знаю об участии в игре с «Ньюкаслом». Но я думаю, что его отсутствие будет недолгим», – приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

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В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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