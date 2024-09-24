ESPN сообщило, будет ли наказан Холанд за бросок мяча в голову Магальянса

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, бросивший мяч в голову центральному защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальянсу после второго гола своей команды в матче 5-го тура АПЛ (2:2) на 90+8 минуте, наказан не будет, сообщает авторитетное издание ESPN.

Напомним, после инцидента эпизод был изучен VAR, однако нарушения правил зафиксировано не было.

«Перформанс» Холанда продолжился после финального свистка. Сначала он хлопнул по спине тренера «Арсенала» Микеля Артету и сказал ему: «Эй ты, будь попроще!»

Напомним, Эрлинг Холанд забил 100-й гол в составе «Манчестер Сити» по ходу матча с «Арсеналом».

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