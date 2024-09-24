Бернарду Силва обвинил «Арсенал» в том, что клуб не играл в футбол в матче с «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче АПЛ.

«Разница, может быть, в том, что «Ливерпуль» уже выиграл АПЛ, а «Арсенал» – нет. В том, что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а «Арсенал» – нет.

«Ливерпуль» всегда встречал нас высоко и пытался выиграть матч. С этой точки зрения игры против «Арсенала» отличаются от тех, что были против «Ливерпуля». Да, может быть, это противостояние различается.

Только одна команда вышла играть в футбол. Вторая решила искать границы разрешённого судьей, к сожалению. Мы недовольны, потому что хотели набрать три очка, но лично я доволен тем, как мы вышли играть. Я рад, что мы всегда выходим на поле за победой», – приводит слова полузащитника Evening Standard.

Напомним, в конце первого тайма «Арсенал» остался в меньшинстве. Во второй половине матча лондонцы оборонялись низким блоком и не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

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