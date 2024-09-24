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Эммануэль Пети высказался о влиянии Криштиану Роналду на мировой футбол

Эммануэль Пети высказался о влиянии Криштиану Роналду на мировой футбол
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Бывший полузащитник «Арсенала», «Челси» и сборной Франции Эммануэль Пети поделился мыслями о влиянии форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду на мировой футбол.

— Является ли Криштиану Роналду самым большим примером для подражания в истории футбола?

— Криштиану Роналду можно считать лучшим примером для подражания в истории футбола, если взглянуть на то, откуда он пришёл и где он сегодня в возрасте 39 лет.

Он пришел из «Спортинга» и шаг за шагом проложил себе путь наверх, чтобы стать звёздным игроком, и у него были амбиции оставаться на самом высоком уровне так долго. Он стремился побить все рекорды, и он этого достиг.

У него большое эго, но это эго побуждало его каждый день быть как можно лучше, насколько он только мог быть. Он установил стандарт на 15 лет, и я очень уважаю его.

Я уважаю спортсменов, которые не только хотят достичь вершины, но также остаются на ней. Когда речь идёт о ментальной и физической стороне, какой пример подаёт Криштиану Роналду, — приводит слова Пети TVkampen.

Напомним, что в сентябре в матче Лиги наций УЕФА против сборной Хорватии 39-летний португалец забил свой 900-й гол в карьере. Сейчас этот показатель достигает 902 забитых мяча.

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