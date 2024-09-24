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Капитан «Оренбурга» высказался об отстранении спортивного директора клуба

Капитан «Оренбурга» высказался об отстранении спортивного директора клуба
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36-летний защитник, капитан футбольного клуба «Оренбург» Андрей Малых отреагировал на отстранение бывшего спортивного директора команды Дмитрия Андреева.

«Не мне судить о суровости дисквалификации Дмитрия Андреева и решать заслуженно ли она или нет. Есть комитет по этике, который принимает такого рода решения. Они вынесли такой вердикт. Оспорить его тяжело, но Дмитрий вроде аппеляцию подал. Возможно, срок сократят. В команде такое решение приняли как данное. Мы с этим ничего поделать не можем», — приводит слова Малых Legalbet.

«Оренбург» набрал семь очков в первых восьми турах и располагается на 13-й строчке.

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