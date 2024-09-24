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Владислав Радимов назвал главное разочарование в 9-м туре РПЛ

Владислав Радимов назвал главное разочарование в 9-м туре РПЛ
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Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов рассказал, что его разочаровало в 9-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 25' / нет

«Матч «Химки» — «Оренбург». Сам сюжет. Интрига — ничего не получилось. «Химки» не могут забить пять матчей, а самое печальное — 261 человек на трибунах, включая стюардов, игроков. Команды не показывают футбол — болельщики на них не ходят. Печальное зрелище», — сказал Радимов в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, «Химки» и «Оренбург» сыграли со счётом 0:0. Подмосковный клуб на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды семь очков после девяти туров. «Оренбург» идёт на 13-й строчке, у него столько же очков.

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