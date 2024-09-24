Радимов назвал «Краснодар» фаворитом в ближайшем матче с «Зенитом»

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от ближайшего матча РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Я не думаю, что «Зенит» фаворит. «Краснодар» сейчас на ходу — не проиграл ни одного матча в чемпионате. На своём стадионе в кои‑то веки, как минимум, 50 на 50. Или даже «Краснодар» фаворит при своих болельщиках. Плюс у «Зенита» будет дорога», — заявил Радимов в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 9 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. На втором месте идёт «Краснодар», у которого 21 очко.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится в ближайшую субботу, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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