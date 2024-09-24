Стало известно решение «Барселоны» по вратарской проблеме после травмы тер Штегена

Каталонская «Барселона» будет принимать меры по укреплению вратарской позиции после травмы Марка-Андре тер Штегена, сообщает Marca.

По сведениям источника, вчера, 23 сентября состоялась экстренная встреча главного тренера Ханси Флика и спортивного директора клуба Деку для обсуждения вратарской проблемы. Оба выступают за подписание нового вратаря, так как считают, что команда не справится с нынешним подбором голкиперов.

Также сообщается, что в клубе пока не определились с кандидатурой сменщика тер Штегена, рассматривается вопрос подписания свободного агента из числа опытных футболистов. Источник сообщает, что, скорее всего, замена голкиперу будет подписана немедленно, однако не исключается вариант ожидания ближайшего трансферного окна, однако это маловероятно. Сегодня должна состояться ещё одна встреча Деку и Флика для принятия окончательного решения.

Напомним, тер Штеген получил травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) и выбыл на срок примерно 7-8 месяцев.

Фанаты «Барселоны» скандируют «Винисиус, умри!»