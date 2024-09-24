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Килиан Мбаппе может остаться в запасе в матче «Реала» с «Алавесом»

Килиан Мбаппе может остаться в запасе в матче «Реала» с «Алавесом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может оставить в запасе нападающего Килиана Мбаппе в матче 7-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Об этом сообщает Radio Marca в соцсети Х (ранее Twitter).

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Анчелотти хотел дать Мбаппе отдохнуть и выпустить Эндрика сегодня, однако Эндрик получил небольшое повреждение. Теперь его место в стартовом составе под вопросом.

Напомним, матч «сливочных» с «Алавесом» состоится 24 сентября в рамках 7-го тура испанской Примеры.

Сейчас мадридский «Реал» находится на втором месте в таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 14 очков.

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