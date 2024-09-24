Холанд избежит наказания в АПЛ, имя будущего обладателя «Золотого мяча». Главное к утру

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, бросивший мяч в голову центральному защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальянсу после второго гола своей команды в матче 5-го тура АПЛ (2:2), наказан не будет, испанское издание Marca сообщило, что вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор станет новым обладателем «Золотого мяча», в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА на своём льду обыграл омский «Авангард» со счётом 4:1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. ESPN сообщило, будет ли наказан Холанд за бросок мяча в голову Магальянса.
2. Издание Marca назвало будущего обладателя «Золотого мяча».
3. CКА одержал четвёртую победу подряд, одолев в домашнем матче «Авангард».
4. ФИФА не отстранит Израиль от международных турниров по требованию Палестины — One.
5. Мовсар Евлоев не будет драться на турнире UFC 307 — MMA Mania.
6. Стало известно, какие позиции мадридский «Реал» намерен усилить за счёт трансферов.
7. «Барселона» сделала заявление после операции Марка-Андре тер Штегена.
8. В «Ливерпуле» определились, кто может стать долгосрочной заменой для ван Дейка.
9. Шайба Кузнецова помогла «Калгари» обыграть «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем в гостях.
10. Холанд пропустит ближайший кубковый матч «Сити» из-за трагедии в семье норвежца.