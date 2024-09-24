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Холанд избежит наказания в АПЛ, имя будущего обладателя «Золотого мяча». Главное к утру

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, бросивший мяч в голову центральному защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальянсу после второго гола своей команды в матче 5-го тура АПЛ (2:2), наказан не будет, испанское издание Marca сообщило, что вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор станет новым обладателем «Золотого мяча», в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА на своём льду обыграл омский «Авангард» со счётом 4:1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. ESPN сообщило, будет ли наказан Холанд за бросок мяча в голову Магальянса.

2. Издание Marca назвало будущего обладателя «Золотого мяча».

3. CКА одержал четвёртую победу подряд, одолев в домашнем матче «Авангард».

4. ФИФА не отстранит Израиль от международных турниров по требованию Палестины — One.

5. Мовсар Евлоев не будет драться на турнире UFC 307 — MMA Mania.

6. Стало известно, какие позиции мадридский «Реал» намерен усилить за счёт трансферов.

7. «Барселона» сделала заявление после операции Марка-Андре тер Штегена.

8. В «Ливерпуле» определились, кто может стать долгосрочной заменой для ван Дейка.

9. Шайба Кузнецова помогла «Калгари» обыграть «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем в гостях.

10. Холанд пропустит ближайший кубковый матч «Сити» из-за трагедии в семье норвежца.