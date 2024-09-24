«Здесь Дзюба нужен». Мор раскрыл, какую пользу Артём может принести «Акрону»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Что он принесёт пользу в раздевалке — сомнению не подлежит. И главный тренер сам говорит, что здорово, что такого опытного футболиста с победной психологией «Акрону» не хватало. Здесь Дзюба нужен», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. В текущем сезоне чемпионата России 36-летний футболист провёл за «Акрон» два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами. Контракт Дзюбы с клубом из Тольятти рассчитан до конца нынешнего сезона. «Акрон» идёт на 11-м месте в турнирной таблице.