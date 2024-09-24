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«Фратрия» отреагировала на разгромную победу «Црвены Звезды» над «Партизаном»

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на разгромную победу «Црвены Звезды» над «Партизаном» в матче чемпионата Сербии (4:0).

«Црвена Звезда» уничтожила «Партизан», братья из Делиje устроили мощное пирошоу. Матч чемпионата Сербии завершился со счётом 4:0! Красно-белые продолжают возглавлять таблицу», — говорится в сообщении в телеграм-канале движения.

Делиje — фанатское движение «Црвены Звезды».

В телеграм-канале движения также появились кадры яркого пиротехнического шоу фанатов «Црвены Звезды».

Напомним, противостояние «Партизана» и «Црвены Звезды» считается одним из самых принципиальных и мощных в сербском футболе. Перед матчем команд неизвестные даже подожгли поле «Партизана», однако игра всё равно состоялась.

Фанаты «Спартака» и «Црвены» известны своей дружбой и участием в совместных акциях.