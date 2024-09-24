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Игрок «Спартака» Рябчук: сложный этап календаря — это нормально, мы готовы

Игрок «Спартака» Рябчук: сложный этап календаря — это нормально, мы готовы
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Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук высказался о предстоящих матчах красно-белых. В ближайших турах РПЛ команда сыграет с «Локомотивом», «Ростовом» и «Краснодаром», а в Кубке России подопечные Деяна Станковича будут играть с московским «Динамо».

«Сложный этап календаря, который предстоит «Спартаку», — это нормально. Многие команды через это проходят по ходу чемпионата. Мы готовы. У нас много игроков и все готовы помогать команде. Такой календарь — этап, который случается каждый год. Мы готовы», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне молдавский защитник провёл за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Действующее соглашение Рябчука с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рябчука в € 4 млн.

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