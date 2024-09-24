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Нападающий «Баварии» Кейн высказался об Октоберфесте

Нападающий «Баварии» Кейн высказался об Октоберфесте
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Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о народном немецком фестивале Октоберфест.

«Провели хороший день, увидели немецкую традицию на Октоберфесте. Идеальное времяпрепровождение в компании Кейт (супруга Кейна. — Прим. «Чемпионата») и товарищей по команде», — написал Кейна в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Личный архив Гарри Кейна

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

Октоберфест — народный фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене. Праздник отличается большим количеством пивных палаток и разнообразных аттракционов. Октоберфест организуется и проводится администрацией Мюнхена. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво.

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