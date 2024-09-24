Экс-тренер сборной России Корнеев высказался о составе команды на октябрьский сбор

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал расширенный состав национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в списке тренерского штаба Валерия Карпина на данный момент числится 42 футболиста.

«Не хватает Станислава Агкацева, который тоже сильно играет в воротах. Благодаря ему «Краснодар» находится на высоком месте в РПЛ. Но в целом всё логично. Да, есть Егор Тесленко из «Рубина». Вот только этот игрок — это что‑то новое, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Также в Российской футбольном союзе (РФС) сообщили, что соперники по октябрьским матчам сборной России будут объявлены позднее.