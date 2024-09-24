Луис Энрике: Мбаппе — человек исключительного уровня, жаль, что он перешёл в «Реал»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о бывшем нападающем парижан Киллиане Мбаппе, ныне выступающим в составе мадридского «Реала».

«В случае с Килианом я встретил замечательного игрока. Человек исключительного уровня, который редко встретишь. Человечный, ласковый, близкий. Он замечательный игрок. Жаль, что он перешёл в «Реал» Мадрид. Особенно в то время. Но жизнь — это тоже часть игры. У него всё очень хорошо. Мне не в чем его упрекнуть, он сам обусловил свой уход. Мы всегда стараемся улучшить его достоинства и скрыть недостатки. Он всегда был очень вежлив и почтителен. Также его брат и родители», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, французу Килиану Мбаппе 25 лет. Он является нападающим клуба «Реал» Мадрид», к которому присоединился в статусе свободного агента летом этого года, и капитаном сборной Франции по футболу. За «ПСЖ» он выступал с 2017 до 2024 года.