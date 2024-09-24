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«Краснодар» стал лучшей командой 9-го тура РПЛ в четырёх статистических аспектах атаки

«Краснодар» стал лучшей командой 9-го тура РПЛ в четырёх статистических аспектах атаки
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«Краснодар» стал одной из лучших команда 9-го тура чемпионата России в плане атакующих действий. «Быки» лидируют сразу в четырёх статистических аспектах.

Как информирует «РУСТАТ», «Краснодар» совершил больше всех технико-тактических действий в чужой штрафной площади (27 ТТД). Также у «быков» наивысший показатель xG (ожидаемых голов) — 3,56. Кроме того, команда Мурада Мусаева нанесла больше всех ударов в створ (13). А ещё у «Краснодара» наивысшая в туре скорость точных передач.

Напомним, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «быки» в гостях обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 5:2.

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