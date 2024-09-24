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Расписание матчей Кубка России 24 сентября

Расписание матчей Кубка России 24 сентября
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Сегодня, 24 сентября, пройдут матчи 1/32 финала Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 24 сентября (время — московское):

14:00. «Кубань Холдинг» — «Сочи»;

17:00. «Амкар-Пермь» — «Черноморец»;

17:00. «Челябинск» — «Тюмень»;

19:30. «Волга» Ульяновск — «Ротор».

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

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