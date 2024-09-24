Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура чемпионата страны «Спартак» — «Динамо» (2:2).

«Арбитр ведёт игру, это дерби, всё понятно. И всё вроде хорошо. И тут Иванов не назначает простой 11-метровый в ворота «Динамо». Момент лёгкий, Иванов сам должен был увидеть, что мяч попал в поднятую вверх руку. Позиция позволяла. Ладно, назначил после вмешательства VAR.

Момент, когда Лунёв выпрыгнул и попал по Бабичу, — нормальное игровое столкновение. Борьба за мяч, кто сыграл, тот и молодец. Иванов правильно продолжил игру.

Удаление Маухуба на 74-й минуте — непонятное. Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками — Иванов продолжал игру, никакой реакции. А здесь почему по-другому? Надо же не только на ноги смотреть, а на весь эпизод. Ну упал Маухуб, ну схватился за ногу. Продолжи игру и потом напихай. Вместо этого Иванов показал вторую жёлтую, зная, что VAR в таком случае вмешаться не может. А ведь Иванов — арбитр ФИФА. Ни по рекомендациям ФИФА, ни по рекомендациям УЕФА это не вторая жёлтая. Всю игру работал и одним моментом всё загадил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.