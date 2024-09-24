Алексей Сутормин назвал игрока «Зенита», которого позвал бы в «Ростов»

Хавбек «Ростова» Алексей Сутормин, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, какого футболиста сине-бело-голубых позвал бы в стан ростовчан.

«Если бы я мог взять одного футболиста «Зенита» в «Ростов», то кого бы позвал? Взял бы Александра Ерохина, потому что он может реализовать любой момент, забить в нужное время», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды «Зенит» объявил 15 августа. Алексей перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2019 года. За этот период он принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами.