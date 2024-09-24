Игрок «Оренбурга» Башич: согласен с Аршавиным — Москвичёв может играть в «Зените»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич согласился с экс-хавбеком «Арсенала» и сборной России Андреем Аршавиным, который заявил, что вратарь оренбуржцев Богдан Москвичёв может играть в «Зените».

— Андрей Аршавин сказал, что Москвичёв усилил бы «Зенит». Согласны с ним?

— Конечно. Богдан — топ-вратарь. Он показывает свой уровень каждую тренировку и игру. Он супер работает, отбил много пенальти. В «Зените» большая конкуренция, но я уверен, что он может там играть, — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что 20-летний Москвичёв играет за «Оренбург» на правах аренды. Принадлежит футболист «Зениту».