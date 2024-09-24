Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Факел»
Поделиться
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Факел» (3:1). Он положительно оценил работу Павла Кукуяна.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8' 1:1 Кассьерра – 52' 2:1 Гонду – 67' 3:1 Ерохин – 87'
«Хорошая работа Кукуяна. Ключевое решение — 11-метровый за игру рукой игрока «Зенита» на шестой минуте. Она была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Несложный эпизод для Кукуяна, он должен был его видеть в любом случае. С небольшой паузой, но назначил пенальти.
По игре всё хорошо, и всё же Кукуян по-прежнему не в своей тарелке. Что-то его беспокоит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Комментарии
- 24 сентября 2024
-
11:35
-
11:35
-
11:33
-
11:23
-
11:22
-
11:18
-
11:10
-
11:01
-
10:56
-
10:55
-
10:53
-
10:49
-
10:47
-
10:46
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
09:51
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:38
-
09:26
-
09:08
-
09:07
-
09:07
-
08:51
-
08:40
-
08:39
-
08:30
-
08:10
-
07:50