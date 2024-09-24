Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Факел»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Факел» (3:1). Он положительно оценил работу Павла Кукуяна.

«Хорошая работа Кукуяна. Ключевое решение — 11-метровый за игру рукой игрока «Зенита» на шестой минуте. Она была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Несложный эпизод для Кукуяна, он должен был его видеть в любом случае. С небольшой паузой, но назначил пенальти.

По игре всё хорошо, и всё же Кукуян по-прежнему не в своей тарелке. Что-то его беспокоит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.