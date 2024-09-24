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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Факел»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Факел»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Факел» (3:1). Он положительно оценил работу Павла Кукуяна.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«Хорошая работа Кукуяна. Ключевое решение — 11-метровый за игру рукой игрока «Зенита» на шестой минуте. Она была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Несложный эпизод для Кукуяна, он должен был его видеть в любом случае. С небольшой паузой, но назначил пенальти.

По игре всё хорошо, и всё же Кукуян по-прежнему не в своей тарелке. Что-то его беспокоит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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