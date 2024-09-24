«ПСЖ» представил третий комплект формы на сезон-2024/2025

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» представил третий комплект формы на сезон-2024/2025 от американского бренда Jordan, принадлежащего компании Nike.

Фото: ФК «ПСЖ»

Фото: ФК «ПСЖ»

«ПСЖ» и Jordan сегодня представляют свою новую третью форму на сезон-2024/2025, дизайн которой символизирует слияние парижской роскоши и спортивного совершенства. Эта бледно-розовая форма, украшенная чёрной полосой, отражает стремление обоих брендов сочетать элегантность со смелостью, одновременно отражая уникальный дух нового поколения клуба», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте.

Сообщается, что впервые «Пари Сен-Жермен» выступит в новом комплекте формы в матче 6-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», который состоится 27 сентября.