Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Волга Ул — Ротор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов заявил, что Карасёв ошибочно не удалил игрока «Динамо» Махачкала

Арбитр Федотов заявил, что Карасёв ошибочно не удалил игрока «Динамо» Махачкала
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура чемпионата страны «Ростов» — «Динамо» Махачкала. Игра завершилась со счётом 0:0.

«На 23-й минуте Карасёву следовало назначить штрафной удар и показать прямую красную карточку игроку «Динамо» за лишение явной возможности забить гол. Непростой момент, поскольку здесь важно понять, почему футболист начал заваливаться. Прихват за футболку был кратковременным. На самом деле защитник положил руку на плечо и фактически развернул игрока «Ростова». Падение естественное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Арбитр матча «Спартак» — «Динамо» загадил всё одним моментом». Судейство в 9-м туре РПЛ
«Арбитр матча «Спартак» — «Динамо» загадил всё одним моментом». Судейство в 9-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android