Арбитр Федотов заявил, что Карасёв ошибочно не удалил игрока «Динамо» Махачкала

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура чемпионата страны «Ростов» — «Динамо» Махачкала. Игра завершилась со счётом 0:0.

«На 23-й минуте Карасёву следовало назначить штрафной удар и показать прямую красную карточку игроку «Динамо» за лишение явной возможности забить гол. Непростой момент, поскольку здесь важно понять, почему футболист начал заваливаться. Прихват за футболку был кратковременным. На самом деле защитник положил руку на плечо и фактически развернул игрока «Ростова». Падение естественное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.