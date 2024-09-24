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«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»

«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»
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Московское «Динамо» просит рассмотреть эпизод на 74-й минуте матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги, когда арбитр Сергей Иванов показал нападающему Эль-Мехди Маухубу вторую жёлтую карточку. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Встреча, проходившая 22 сентября, завершилась вничью со счётом 2:2. В составе красно-белых забили коста-риканский нападающий Манфред Угальде и аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал форвард Константин Тюкавин. Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'
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