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Орлов: Соболев играет как за «Спартак», к «Зениту» ещё не адаптировался

Орлов: Соболев играет как за «Спартак», к «Зениту» ещё не адаптировался
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру Александра Соболева за «Зенит».

— Геннадий Сергеевич, есть ощущение, что Александра Соболева в частности вот под такие матчи, под такого соперника, как воронежский «Факел», и приобретали.
— Ну да, об этом Сергей Богданович Семак и говорил, что для того, чтобы взламывать оборону соперника. А мы ничего не увидели от него, к сожалению. Ему надо ещё адаптироваться к игре «Зенита». Пока он играет, как за «Спартак» играл, а здесь надо много двигаться без мяча по футбольному полю, открываться, понять замыслы партнёров, но он ещё не готов, — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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