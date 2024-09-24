Агент Доннаруммы Райола заявил, что Джанлуиджи ведёт переговоры о новом контракте с «ПСЖ»

Энцо Райола, являющийся агентом вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что итальянский голкипер ведёт переговоры о новом контракте с парижанами.

«Он хочет остаться в «ПСЖ», первые переговоры о продлении контракта уже прошли. Джиджи может стать легендой «Пари Сен-Жермен», — приводит слова Райолы известный журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, итальянский голкипер на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «ПСЖ» приобрёл воспитанника академии «Краснодара» в летнее трансферное окно.