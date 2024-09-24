«Ростов» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с неудалением защитника «Динамо» Мх Пальцева

Футбольный клуб «Ростов» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с неудалением защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в матче 9-го тура РПЛ.

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по эпизоду на 24-й минуте матча, когда арбитр Сергей Карасёв не удалил защитника «Динамо» Мх Пальцева за фол на нападающем «Ростова» Роналдо. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Матч 9-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Ростовом» состоялся 22 сентября. Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.