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«Ростов» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с неудалением защитника «Динамо» Мх Пальцева

«Ростов» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с неудалением защитника «Динамо» Мх Пальцева
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Футбольный клуб «Ростов» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с неудалением защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в матче 9-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по эпизоду на 24-й минуте матча, когда арбитр Сергей Карасёв не удалил защитника «Динамо» Мх Пальцева за фол на нападающем «Ростова» Роналдо. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Матч 9-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Ростовом» состоялся 22 сентября. Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.

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