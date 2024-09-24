Хавбек «Спартака» Зобнин: в РПЛ нормальное судейство, все люди ошибаются

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин оценил судейство в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, уровень арбитров в России остался на нормальном уровне, а ошибки свойственны всем людям — в том числе судьям.

— Уровень судейства в России упал?

— Нет. Нормальное судейство. Да, ошибаются. Все люди ошибаются. Свойственно ошибаться даже с VAR. Мы, футболисты, тоже ошибаемся, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам девяти туров. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (действующий чемпион страны).