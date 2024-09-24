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Арбитр Федотов высказался о работе судьи в матче «Рубин» — ЦСКА

Арбитр Федотов высказался о работе судьи в матче «Рубин» — ЦСКА
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура чемпионата страны «Рубин» — ЦСКА. Игра проходила в Казани и завершилась со счётом 1:1.

«Кирилл Левников тоже хорошо отработал. Единственный момент — гол ЦСКА. VAR в лице Фисенко разобрался, что футболист находился в офсайде во время передачи. Так что гол отменили», — сказал Игорь Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, турнирную таблицу РПЛ возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.

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