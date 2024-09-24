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Геннадий Орлов: «Зениту» в матче с «Краснодаром» главное не проиграть

Геннадий Орлов: «Зениту» в матче с «Краснодаром» главное не проиграть
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от ближайшего матча РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом». Встреча пройдёт 28 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Геннадий Сергеевич, сценарий этого матча для вас. «Зенит» может отдать мяч?
— Значит, принципиально, стратегически надо думать о тридцати матчах, это будет десятый. Значит, главная задача «Зениту» не уступить, не проиграть.

— Геннадий Сергеевич, 25 мая «Динамо» с такой же задачей приезжало в Краснодар в тридцатом туре.
— Так вот они не сумели даже в ничью сыграть.

— У них тоже была задача не проиграть.
— Нет, так я же не говорю играть на ничью, ты что, нет, надо так играть, чтобы не уступить, на всех участках поля. У «Зенита» сегодня есть преимущества, есть преимущества в отдельных игроках, [у «Краснодара»] нет такого футболиста, как Вендел, как Барриос, как Дуглас Сантос, как Лусиано, нет таких игроков, — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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