Геннадий Орлов: «Зениту» в матче с «Краснодаром» главное не проиграть

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от ближайшего матча РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом». Встреча пройдёт 28 сентября.

— Геннадий Сергеевич, сценарий этого матча для вас. «Зенит» может отдать мяч?

— Значит, принципиально, стратегически надо думать о тридцати матчах, это будет десятый. Значит, главная задача «Зениту» не уступить, не проиграть.

— Геннадий Сергеевич, 25 мая «Динамо» с такой же задачей приезжало в Краснодар в тридцатом туре.

— Так вот они не сумели даже в ничью сыграть.

— У них тоже была задача не проиграть.

— Нет, так я же не говорю играть на ничью, ты что, нет, надо так играть, чтобы не уступить, на всех участках поля. У «Зенита» сегодня есть преимущества, есть преимущества в отдельных игроках, [у «Краснодара»] нет такого футболиста, как Вендел, как Барриос, как Дуглас Сантос, как Лусиано, нет таких игроков, — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».