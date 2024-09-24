Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможности возглавить сборную Китая

«Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и болельщиков клуба. Я просто хочу сосредоточиться на своей работе и у меня нет других целей. Это означает, что сборная Китая в этот раз столкнулась с неудачей в поисках нового тренера», — приводит слова Слуцкого журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале со ссылкой на SportsBull.

Напомним, 27 декабря 2023 года китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Слуцкого на должность главного тренера команды. Официально российский специалист возглавил клуб 1 января 2024 года. 25 февраля 2024 года в первом официальном матче под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, со счётом 1:0 одолев действующего чемпиона «Шанхай Порт». После этого «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого выдал лучший старт чемпионата в своей истории.