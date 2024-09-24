«Соболев заставил Кассьерру больше бегать». Орлов – об игре «Зенита» с тремя форвардами

Известный российский журналист Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» с тремя нападающими. Напомним, в матче 9-го тура РПЛ сине-бело-голубые одержали победу над «Факелом».

— Вам не казалось, что в первом тайме Соболев и Кассьерра вообще мешали друг другу?

— Нет, я бы так не сказал.

— Ну находились в одной точке в эпизодах.

— Один раз был момент, и он не довёл до конца, у него мяч уже в ногах был у Соболева. Но Соболеву надо… Он сейчас пока третий центральный нападающий. Первый центральный нападающий у нас Лусиано. Второй Кассьерра и третий Соболев, но он нужен, будет на кубок играть и потом, мне кажется, он Кассьерру так немножко заставил больше бегать по футбольному полю, чем раньше, — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».