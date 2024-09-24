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Защитник «Химок» Филин: в большом количестве игроков в команде есть свои плюсы

Защитник «Химок» Филин: в большом количестве игроков в команде есть свои плюсы
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Центральный защитник «Химок» Александр Филин высказался о количестве игроков в заявке клуба на текущий сезон Российской Премьер-Лиги. Подмосковная команда заявила 46 футболистов.

«Что касается большого количества футболистов в команде, то есть из кого выбирать. Но есть свои плюсы, как и минусы», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре первенства красно-чёрные сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 29 сентября.

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