Черышев — о Винисиусе: «Золотой мяч» надо заслужить не только игрой, но и поведением

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, ранее работавший в системе мадридского «Реала», отреагировал на новость о том, что вингер «сливочных» Винисиус Жуниор станет новым обладателем «Золотого мяча».

«Золотой мяч» зарабатывает футболист, который заслуживает этого не только игрой, но и поведением на поле. У Винисиуса было много неправильных действий, проблем с дисциплиной во время матчей. На мой взгляд, обладатель «Золотого мяча» должен показывать выдающиеся результаты и правильно себя вести. Мы помним, как показывали себя в этом плане предыдущие обладатели награды. Но я и не вижу, что Винисиус — какой-то сверхъестественный футболист, заслуживший «Золотой мяч».

Существует очень много факторов, чтобы определить победителя «Золотого мяча». Это не минутный разговор: нужно поднимать статистику, смотреть на все топ-чемпионаты, первенства Европы и Америки. Это не просто какая-то награда, которую дают за то, что ты игрок «Реала» или «Барселоны». Его нужно заслужить», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.